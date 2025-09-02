Vedano Olona “in rosa”: domenica la prima Camminata per la prevenzione del tumore al seno

Una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport e della prevenzione: domenica 7 settembre, il Comune di Vedano Olona ospita la prima Camminata in Rosa, evento non competitivo che si snoderà lungo un percorso di 5,2 km tra le vie del paese, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della lotta contro il tumore al seno.

Una camminata aperta a tutti

La partenza è prevista alle 17.00 dal Parco Spech (sede Alpini), con ritrovo e iscrizioni a partire dalle 16.00. L’arrivo sarà in piazza San Maurizio. Il percorso, accessibile a tutte le età, è pensato come un’occasione per condividere un momento di comunità e riflessione, indossando – se possibile – un indumento o accessorio rosa, simbolo della prevenzione.

L’iscrizione ha un costo di 5 euro, comprensivi di un gadget in omaggio (fino ad esaurimento). Per i bambini sotto i 10 anni, la partecipazione è gratuita.

Stand gastronomico e burraco in rosa

Al termine della camminata, in piazza San Maurizio, sarà allestito uno stand gastronomico a cura dell’associazione A.ME.VO, per proseguire la serata in compagnia.

Infine dalle 20.30, all’oratorio, spazio al gioco con il “Burraco in Rosa”, per concludere la giornata in modo conviviale e solidale.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a “Valbossa in Rosa”, iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, che coinvolge diversi comuni della provincia in un percorso di sensibilizzazione e raccolta fondi per la salute femminile.

Per informazioni è possibile contattare la vicesindaca Fabiana Conti al numero 320/7097390.