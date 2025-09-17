Cinque incontri online gratuiti per parlare di volontariato e nuove regole fiscali

Il mondo del volontariato è in continua evoluzione e per affrontare il continuo cambiamento i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) rispondono con un calendario ricco di appuntamenti gratuiti, pensati per accompagnare gli enti del Terzo Settore in questo percorso di trasformazione.

Tra le iniziative in programma di incontri gratuiti dedicati a VERIF!CO, la piattaforma digitale ideata per rendere più semplice e sicura la gestione delle organizzazioni. Il primo incontro è fissato per lunedì 22 settembre e prevede cinque incontri online aperti a tutti dedicati a varie regioni italiane.



Per la provincia di Varese l’incontro è fissato per mercoledì 9 ottobre: un’occasione concreta per scoprire strumenti digitali accessibili, intuitivi e su misura per chi opera nel non profit. Per maggiori informazioni consultare il sito cliccando qui

Parallelamente, continua anche la proposta di Alveare CSV Formazione, con un calendario gratuito sempre aggiornato che affronta tematiche attuali e rilevanti. Dalla sicurezza informatica all’invecchiamento attivo, passando per la gestione delle risorse e le dinamiche collaborative tra enti.

Novità in arrivo: Gluo

Tra alcune delle novità più interessanti in arrivo è GLUO, la piattaforma online che punta a connettere realtà diverse del volontariato, facilitando la nascita di nuove reti e progetti condivisi. Un vero e proprio spazio digitale dove fare rete, trovare partner e costruire insieme risposte innovative ai bisogni del territorio. Per maggiori informazioni cliccare qui

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it