A Brinzio si fa festa attorno alla Grà

Domenica 26 ottobre, il borgo di Brinzio si animerà per una giornata interamente dedicata alla tradizione e ai sapori dell’autunno, tra mercatini, visite guidate e degustazioni. Protagonista la Grà, lo storico edificio di via Trieste (di fronte al Museo) dove da secoli vengono essiccate le castagne.

Dalle ore 9:30, apertura delle bancarelle dei produttori locali nella piazza principale, con prodotti tipici e genuini del territorio.

All’Info Point saranno disponibili guide pronte ad accompagnare i visitatori lungo le vie del borgo, raccontando aneddoti e curiosità sulle corti storiche. Per l’occasione, il Museo della Cultura Rurale Prealpina sarà aperto con biglietto ridotto per tutti i partecipanti alla manifestazione, per metà sponsorizzato dall’Associazione Pro Loco Brinzio APS.

Dalle ore 11:00, la festa prende vita attorno alla Grà, nel parchetto di fronte al Museo, con l’apertura del mini stand gastronomico, dedicato alle specialità della tradizione contadina: panini con salamelle, patatine e mondelle calde (caldarroste) con castagne di Brinzio, polenta e zola o salamelle cotte alla griglia, castagne bianche con latte caldo e miele di Brinzio e, da bere, birra artigianale a km0 e l’originale gin brulè a km0 curato del Laboratorio Lanotti.

Dalle ore 11:30, aprirà anche lo stand gastronomico principale presso il Parco Comunale “T. Piccinelli”, dove sarà possibile trovare un menù completo con piatti tipici preparati con ingredienti freschi, locali e di stagione.

Nel corso della giornata, ogni 45 minuti sarà possibile assistere alla dimostrazione del funzionamento della Grà, l’antico edificio che, grazie al fuoco acceso al piano terra, essicca lentamente le castagne poste al piano superiore: un rito antico, un profumo inconfondibile, una tradizione che torna a rivivere nel cuore del paese.

Una giornata da vivere tra natura, gusto e storia, nella magica cornice del borgo di Brinzio.

Chiusura della manifestazione alle ore 18.00.