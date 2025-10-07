A Cuveglio la giornata dello Sport 2025

Fine settimana all’insegna dello sport, quella che si è svolta a Cuveglio nel primo weekend di ottobre con una nuova edizione della “Festa dello Sport”. L’evento che aveva avuto una prima edizione a partire dal 2011, seguita da altre quattro, è stato riproposto dall’amministrazione comunale, dall’assessorato allo sport, e da società sportive locali, tra venerdì 3 ottobre e domenica 5 ottobre, con tante novità ma con il medesimo obiettivo, quello di promuovere concretamente l’offerta sportiva alle famiglie sul territorio di Cuveglio e della Valcuvia.

Il programma ha previsto due appuntamenti. Il primo con la serata di venerdì 3 ottobre, durante la quale è stati presentato, nella sala polifunziole comunale di piazza Marconi, il libro “Lo Sport a Cuveglio tra passato e presente, Valcuvia Basket e PGS Blu Volley si raccontano” scritto da Willy Muhlbauer e Remo Magni. Un inedito racconto del percorso sportivo, ma soprattutto umano, di due società che a partire da Cuveglio hanno fatto dello sport un valore, una opportunità aggregativa, che ha coinvolto intere generazioni di ragazzi, ragazze, giovani. Un libro che oltre alla parte narrativa ha proposto una vera e propria photo gallery.

Il secondo appuntamento è stato quello di domenica 5 ottobre. Dalla prima mattinata, cinque diverse società sportive, Pallacanestro Laveno Valcuvia, PGS Blu Volley, Ginnastica Artistica Laveno Monbello, Bu-Sen Valcuvia Judo e Valcuviana Calcio, sono state presenti con i loro stand, dimostrazioni e, nel pomeriggio, con un vero e proprio open day all’insegna del “scendi in campo e mettiti alla prova!” La pausa pranzo è stata curata dalla Pro Loco di Cuveglio con la collaborazione dei volontari del Centro Anziani “La Primavera” di Cuveglio.

Tra le novità la presenza delle educatrici della coop. Eureka che hanno animato tutta la giornata, accogliendo con giochi e diverse simpatiche iniziative i bambini.

La festa, pienamente riuscita, si è conclusa con le sentite testimonianze di due campioni dello sport che non hanno bisogno di presentazioni, Federico Morlacchi e Vittorio Ciresa, e con la consegna a tutti i bambini e ragazzi presenti di una medaglietta ricordo.