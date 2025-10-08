Varese News

Ai Giardinetti di Verghera un pomeriggio a tutto hip-hop per ricordare Marco Ghiro

Una jam intitolata "4 elementi MAD1000 tribute", in riferimento al nome con cui era conosciuto nel mondo dell'hip hop come DJMad1000

Samarate ricorda Marco Ghiro, tragicamente scomparso: STZB Records organizza un evento speciale che unisce passione, musica e arte.
Sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 14:00, i Giardinetti di Verghera a Samarate (VA) ospiteranno una jam intitolata “4 elementi MAD1000 tribute”, in riferimento al nome con cui “Ghiro” era conosciuto nel mondo dell’hip hop come DJMad1000

In questa giornata speciale, si celebreranno i quattro pilastri dell’hip hop: disegno, ballo, canto e suono. Un’occasione per onorare la memoria di Marco e per rivivere la sua passione per l’arte e la musica. Saranno presenti artisti e amici di lunga data, pronti a portare la loro energia e a contribuire alla realizzazione di una festa che fonde diversi linguaggi espressivi: dal painting sui pannelli alla selezione musicale e alle transizioni, passando per il break dance, il tutto accompagnato dall’anima di una comunità che condivide il suo amore per la musica e per Marco.

La jam è pensata per essere un evento inclusivo, aperto a chiunque voglia partecipare, indipendentemente dal livello di esperienza. Il programma prevede l’apertura alle ore 14:00, con ingresso gratuito per tutti. Sarà l’occasione per divertirsi, condividere e ricordare, creando un’atmosfera di grande comunità e di calore umano.

L’appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025, a partire dalle 14:00, ai Giardinetti di Verghera, in via Indipendenza 14, a Samarate. Un evento che si preannuncia indimenticabile, con un ricordo che vivrà nei cuori di chi ha conosciuto Marco e nei gesti di chi, con il suo spirito, continuerà a tramandare la passione per la musica.

Pubblicato il 08 Ottobre 2025
