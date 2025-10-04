Varese News

“Ama il tuo cuore, cura il tuo cuore”: a Malnate una mattinata dedicata alla prevenzione

Sabato 4 ottobre, in piazza delle Tessitrici, si è svolta l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza promosso in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore

Una mattinata all’insegna della salute e della prevenzione, per ricordare a tutti quanto sia importante prendersi cura del proprio cuore ogni giorno. Sabato 4 ottobre, in piazza delle Tessitrici, si è svolta l’iniziativa “Usa il cuore, conosci il cuore”, un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza promosso in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore (celebrata il 29 settembre).

L’evento ha voluto offrire un’occasione concreta per avvicinare i cittadini a semplici gesti e buone abitudini capaci di fare la differenza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Durante la mattinata, i volontari e le associazioni presenti hanno condiviso consigli pratici, informazioni e momenti di confronto sui temi della salute cardiaca: dalla corretta alimentazione all’importanza dell’attività fisica, fino alla prevenzione e alla donazione come gesto di solidarietà e amore verso gli altri.

Le associazioni coinvolte

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di “Ama il tuo cuore”, AVIS, AIDO e SOS Malnate, realtà da sempre attive sul territorio nella promozione della salute e nella diffusione di una cultura del dono e della prevenzione.
«Ringraziamo i numerosi cittadini che sono passati a trovarci e che hanno approfittato di questa importante giornata per prendersi cura di sé», ha dichiarato il Carla Botta, assessore alla Comunicazione della Città di Malnate.
Un’iniziativa che ha unito informazione, partecipazione e sensibilità civica, confermando l’impegno della comunità malnatese nel promuovere il benessere e la prevenzione come valori condivisi.

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
