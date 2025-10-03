Angera festeggia l’autunno con un weekend tra polenta, castagne e cultura

Angera si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti tra arte, gusto e tante attività per famiglie. Da venerdì 3 fino a domenica 5 ottobre, il centro storico e le frazioni della città sul Lago Maggiore si accendono con un calendario pieno di eventi culturali e gastronomici per tutte le età.

Specchi di Terra: la pittura di Norberto Cutillo in mostra in Sala Consiliare

Si comincia venerdì 3 ottobre, con la mostra personale Specchi di Terra di Norberto Cutillo. L’esposizione, curata da Andrea Cassone si può visitare nella Sala Consiliare del Comune di Angera, in via Cavour 19 dalle 17:00 alle 19:00. L’ingresso è libero. La mostra resta aperta per tutto il weekend dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Domenica tra sapori d’autunno: polenta, castagne e zucche

Nella frazione di Capronno, la festa entra nel vivo domenica 5 ottobre con la tradizionale Polentata nel cortile delle ex scuole di via Virgilio. Lo stand gastronomico apre alle 12:30 con tante pietanze da consumare sul posto o – per chi preferisce – d’asporto (prenotazioni al numero 3383278918). Dalle 14:30, si possono ordinare anche castagne e vin brulé.

Sempre domenica, dalle 10:00 alle 19:00, sul lungolago in piazza Garibaldi si svolge la Festa della Castagna e della Zucca, organizzata dall’associazione Granum Sinapis. Durante tutta la giornata sono in programma anche attività per bambini come l’intaglio e la decorazione delle zucche. Per informazioni: ass.granellodisenape@gmail.com.

Al Kapannone dei Libri un pomeriggio ispirato a Mirò

Nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, alle 16:00, il Kapannone dei Libri in via Verdi 35 propone un’attività gratuita dedicata ai più piccoli. Il laboratorio Gioco d’arte e di scrittura ispirato a Joan Mirò è pensato per avvicinare i bambini dai 5 agli 11 anni all’arte in modo creativo e divertente. Per informazioni e iscrizioni: mostre@lakasadeilibri.it.