Varese News

Tempo Libero

Arsago Seprio - evento sponsorizzato

Arsago Seprio si prepara alla “Terza d’Utubar”: due giorni tra arte, tradizione e divertimento

Un’occasione per vivere un fine settimana all’insegna della comunità, della tradizione e della cultura locale

141Tour Arsago Seprio
Sagre, Fiere e Feste

18 Ottobre 2025 - 19 Ottobre 2025

Quando l’arte, la storia, il divertimento e la convivialità si incontrano, nasce un evento unico che racchiude l’anima di un intero paese. Arsago Seprio è pronta ad accogliere la Terza d’Utubar 2025, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Due giorni di festa e tradizione

Il weekend offrirà una programmazione ricca di appuntamenti che spaziano dallo sport alla musica, dalla buona cucina alle rievocazioni religiose e popolari.
Si partirà sabato 18 ottobre alle ore 16:30 con il Premio Sciatt presso il Centro Concordia, seguito alle 17:00 dall’inaugurazione della Biennale nella Sala Concordia e dal Festival dello Sport in palestra alle 18:00.
La serata proseguirà in Viale Vanoni con la “Cena sotto le stelle”, la presentazione del Palio 2026 e la consegna del Premio Brusela 2025. Gran finale con il concerto live della band Nuovanta, che farà rivivere i migliori successi degli anni ’90 e 2000.

Domenica tra fiera, giochi e musica

Domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 10:00, il centro paese si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto con attrazioni, luna park, mercatini degli hobby, giochi, sfide e street food.
Non mancheranno momenti di fede e tradizione, come la Messa in Basilica alle 10:45 e la processione della Madonna del Rosario alle 15:00.
A seguire, giochi popolari come la cuccagna all’Oratorio e il concerto conclusivo dei Paname in Viale Vanoni alle 17:00.

Gastronomia e convivialità

Per tutta la giornata saranno attivi stand gastronomici gestiti dalle associazioni arsaghesi, con tante specialità locali da gustare.
Grande protagonista sarà anche l’Oktober Bar, con birre speciali e cocktail, e il menù a tema Oktober, prenotabile online.


Per prenotare il proprio OktoberMenu, è possibile visitare il sito https://prolocoarsagoseprio.it/prenotazione.

Cultura e arte protagoniste

Domenica 19 ottobre, dalle 14 alle 18, sarà possibile visitare la mostra “Aielli”, con opere lignee esposte presso il Centro Anziani “Emilio e Maria Rossi” in via Magenta.
Un’occasione per vivere un fine settimana all’insegna della comunità, della tradizione e della cultura locale.

Clicca e scarica il volantino della manifestazione

Maggiori Informazioni

Organizzato da

10 Ottobre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.