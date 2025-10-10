Arsago Seprio si prepara alla “Terza d’Utubar”: due giorni tra arte, tradizione e divertimento

Quando l’arte, la storia, il divertimento e la convivialità si incontrano, nasce un evento unico che racchiude l’anima di un intero paese. Arsago Seprio è pronta ad accogliere la Terza d’Utubar 2025, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Due giorni di festa e tradizione

Il weekend offrirà una programmazione ricca di appuntamenti che spaziano dallo sport alla musica, dalla buona cucina alle rievocazioni religiose e popolari.

Si partirà sabato 18 ottobre alle ore 16:30 con il Premio Sciatt presso il Centro Concordia, seguito alle 17:00 dall’inaugurazione della Biennale nella Sala Concordia e dal Festival dello Sport in palestra alle 18:00.

La serata proseguirà in Viale Vanoni con la “Cena sotto le stelle”, la presentazione del Palio 2026 e la consegna del Premio Brusela 2025. Gran finale con il concerto live della band Nuovanta, che farà rivivere i migliori successi degli anni ’90 e 2000.

Domenica tra fiera, giochi e musica

Domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 10:00, il centro paese si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto con attrazioni, luna park, mercatini degli hobby, giochi, sfide e street food.

Non mancheranno momenti di fede e tradizione, come la Messa in Basilica alle 10:45 e la processione della Madonna del Rosario alle 15:00.

A seguire, giochi popolari come la cuccagna all’Oratorio e il concerto conclusivo dei Paname in Viale Vanoni alle 17:00.

Gastronomia e convivialità

Per tutta la giornata saranno attivi stand gastronomici gestiti dalle associazioni arsaghesi, con tante specialità locali da gustare.

Grande protagonista sarà anche l’Oktober Bar, con birre speciali e cocktail, e il menù a tema Oktober, prenotabile online.



Per prenotare il proprio OktoberMenu, è possibile visitare il sito https://prolocoarsagoseprio.it/prenotazione.

Cultura e arte protagoniste

Domenica 19 ottobre, dalle 14 alle 18, sarà possibile visitare la mostra “Aielli”, con opere lignee esposte presso il Centro Anziani “Emilio e Maria Rossi” in via Magenta.

Un’occasione per vivere un fine settimana all’insegna della comunità, della tradizione e della cultura locale.

Clicca e scarica il volantino della manifestazione