Balli, stivali e cappelli: a Ceriano Laghetto arriva la “Serata Country”

Cappelli da cowboy, musica coinvolgente e tanta voglia di ballare. Sabato 4 ottobre, dalle 21 alle 24, il Centro Civico dal Pozzo di Ceriano Laghetto si trasforma in una pista da ballo in stile western per la “Serata Country” organizzata da La Gang degli Orsi, con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, dai semplici curiosi a chi è già appassionato di balli country. Durante la serata sarà anche possibile partecipare a uno stage gratuito di prova dei corsi, per imparare i primi passi del ballo in linea o semplicemente per divertirsi in compagnia.