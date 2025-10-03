Varese News

Balli, stivali e cappelli: a Ceriano Laghetto arriva la “Serata Country”

Sabato 4 ottobre il Centro Civico dal Pozzo ospita una serata gratuita con musica e stage di prova per tutti gli amanti del ballo western

Sagre, Fiere e Feste

04 Ottobre 2025

Cappelli da cowboy, musica coinvolgente e tanta voglia di ballare. Sabato 4 ottobre, dalle 21 alle 24, il Centro Civico dal Pozzo di Ceriano Laghetto si trasforma in una pista da ballo in stile western per la “Serata Country” organizzata da La Gang degli Orsi, con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, dai semplici curiosi a chi è già appassionato di balli country. Durante la serata sarà anche possibile partecipare a uno stage gratuito di prova dei corsi, per imparare i primi passi del ballo in linea o semplicemente per divertirsi in compagnia.

3 Ottobre 2025
di

