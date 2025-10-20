Varese News

Brunch solidale in riva al lago alla Schiranna di Varese

Un momento conviviale per sostenere i giovani contro bullismo e cyberbullismo. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amico Fragile

25 Ottobre 2025

Sabato 25 ottobre la Lega Navale Italiana di Varese organizza un brunch solidale presso la sede della Schiranna, in riva al lago di Varese. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolge dalle 12.30 alle 16.00 e unisce socialità e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per i progetti dell’associazione Amico Fragile.

Un lago di solidarietà

“Brunch in riva al Lago” è più di un semplice appuntamento gastronomico. L’iniziativa vuole coinvolgere la comunità in un gesto concreto a sostegno dei ragazzi, attraverso la partecipazione a un rinfresco con stuzzichini e buon vino. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno anche vivere l’esperienza di una veleggiata solidale sul lago di Varese a bordo delle barche scuola sociali, accompagnati dagli istruttori della Lega Navale.

L’offerta minima richiesta è di 5 euro, valida sia per il rinfresco sia per la veleggiata. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amico Fragile, che utilizzerà i fondi per attivare laboratori nelle scuole medie e servizi di supporto psicologico.

Prevenzione, rispetto e comunità

I laboratori saranno rivolti in particolare alle classi seconde della scuola media e affronteranno tematiche fondamentali come il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la promozione dell’empatia, delle relazioni sane e dell’uso consapevole dei social network. Un’iniziativa educativa che si inserisce in un contesto in cui la scuola gioca un ruolo sempre più importante nella crescita personale e sociale dei ragazzi.

Un’occasione per passare un pomeriggio piacevole in compagnia, godendo della bellezza del lago e contribuendo al benessere delle nuove generazioni.

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione attraverso il modulo disponibile a questo link: https://forms.gle/RkLaLqHgMkSozzEUA.

Un piccolo contributo può fare una grande differenza: la solidarietà passa anche da un brindisi in riva al lago.

