Castagne a Mezzana a Somma Lombardo e l’oratorio cerca volontari

Domenica 19 ottobre 2025, l’Oratorio di Mezzana, frazione di Somma Lombardo, accoglierà famiglie, bambini e ragazzi per la tradizionale Castagnata, organizzata dalla Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la Croce”.

L’appuntamento, che si terrà nel cortile dell’oratorio a partire dalle ore 15, sarà un pomeriggio di festa e condivisione, con laboratori creativi per i più piccoli e, a seguire, la distribuzione delle castagne per tutti.

Un’occasione per ritrovarsi, respirare il clima autunnale e vivere insieme un momento di comunità.

Volontari cercasi per tenere vivo l’oratorio

In vista delle prossime attività, la Comunità Pastorale ha anche lanciato un appello a chi desidera dedicare un po’ del proprio tempo all’oratorio. Con l’iniziativa “A.A.A. Volontari cercasi”, si cercano persone disponibili ad aiutare nella gestione del bar domenicale e nei piccoli lavori di manutenzione. L’invito è rivolto a mamme, papà, nonni e a chiunque voglia dare una mano, anche saltuariamente, secondo le proprie possibilità.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Cristina al numero 347 1761702.

L’Oratorio di Mezzana è aperto ogni domenica dalle 14.30 alle 17.30, salvo eventi speciali, e resta un punto di riferimento per la socialità e la crescita dei più giovani della comunità.