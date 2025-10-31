Diario Nepalese 2025 – Uscita libera: rapiti da Kathmandu

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Diario Nepalese 31/10/2025 – Uscita libera: rapiti da Kathmandu

Stamattina sveglia presto solo e unicamente per accaparrarci per primi la colazione!! E con la pancia piena iniziamo a girare per qualche bazar alla ricerca di souvenir dopodiché il gruppo si separa. Marco, Luca , Paolo, Germano e Federica decidono di lasciarsi rapire da questa tentacolare e caotica città mentre Paola, Giancarlo e Ngima proseguono lo shopping per scegliere novità esclusive Made in Nepal che si potranno ammirare (e acquistare!!) nei prossimi mercatini organizzati da Nepal nel Cuore.

Il gruppo dei “rapiti” si incammina nel caos controllato delle strade di Kathmandu direzione Piazza Durbar. Siamo incuriositi dalla moltitudine di botteghe, alcune minuscole e piene di mercanzia colorata ed altre scarne e con livelli di igiene non molto occidentali.

La nostra passione sono i grovigli di cavi del telefono e li fissiamo increduli.

Visitiamo il Palazzo Reale restaurato grazie al contributo del Governo Cinese dopo che il terremoto nel 2015 l’ha distrutto. Splendidi sono le decorazioni delle porte e delle travi in legno finemente lavorate. Ci inoltriamo in Freak Street alla ricerca dello Snowman Cafe’, locale famoso perché ritrovo degli hippie negli anni 70. A tal proposito Federica ci tiene a mandare questo messaggio: “Tanti auguri alla mia splendida Mamma!! Ti voglio bene”

Assaggiamo una fetta della sue famose torte e ci godiamo l’atmosfera di questo locale buio, fumoso e le pareti ricoperte di firme.

Rientriamo verso l’hotel felici e soddisfatti percorrendo nuovi vicoli brulicanti di vita.

Domani purtroppo saluteremo la magica terra di Ngima e ci aspetta il lungo viaggio di rientro

Nepal nel Cuore ODV ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere i progetti di Ngima Sherpa in Nepal.

Cosa significa prendersi cura della salute in un villaggio remoto a 2.800 metri di altitudine?

Siamo nel cuore dei racconti di trekking con Ngima Sherpa, tra sentieri sospesi e villaggi che accolgono con il sorriso, tra templi antichi e una natura meravigliosa che incanta ad ogni passo.

Ma c’è un sogno che ci accompagna: costruire un alloggio accogliente e confortevole per le infermiere di Chhermading, che ogni giorno si prendono cura della salute della comunità Sherpa.

Nepal nel Cuore ODV ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo.

Cliccando su questo link che troverai in bio

https://sostieni.link/38674

Si aprirà la pagina di Produzioni dal Basso, il salvadanaio virtuale dove potrai lasciare il tuo contributo per partecipare alla costruzione dell’alloggio.

In quella pagina troverai anche tutte le spiegazioni del progetto.

Condivi, Partecipa, Sostieni

Far conoscere il progetto è il primo passo per renderlo possibile.