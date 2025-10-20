Domenica 26 ottobre: a Germignaga racconti di viaggio della Freedom Flotill

A Gaza si sta vivendo una tregua molto fragile e che presenta molti interrogativi sul futuro della pace in Palestina; pace che deve trovare fondamento nella giustizia, nella ricostruzione affidata ad organismi internazionali e nella nascita dello Stato della Palestina.

Al fine di tenere alta l’attenzione su Gaza, domenica 26 ottobre alle ore 20.45 alla Colonia Elioterapica di Germignaga si terrà un incontro sui racconti di viaggio della Freedom Flotilla, organizzato dal Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, dal Circolo Acli di Castelveccana, da Emergency, con la collaborazione della Freedom Flotilla Coalition e con il patrocinio del Comune di Germignaga.

Il prof. Andrea Minidio intervisterà Dario Liotta, volontario e capitano della imbarcazione Al-Awda, partita il 25 settembre dal porto di Otranto, nell’ambito della Freedom Flotilla Italia, con un carico di cibo e medicinali destinati a Gaza.

Dario Liotta racconterà la sua esperienza, i problemi e le difficoltà incontrate ma anche l’entusiasmo della gente nei porti italiani ove le imbarcazioni della Freedom Flotilla hanno attraccato: centinaia di persone venute a condividere la missione della Freedom Flotilla per una Palestina libera e riconosciuta.

Andrea Minidio e Dario Liotta rifletteranno poi sul ruolo rivestito dalla Flotilla nel risveglio della coscienza collettiva e della solidarietà a fianco della popolazione palestinese e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione anche adesso, nella fase del cessate il fuoco, per capire se veramente il piano di pace di Trump può portare una vera pace in Palestina e ad un popolo martoriato da due anni di guerra e distruzione.