Grantola si prepara a una notte da brividi con “Dolcetto o scherzetto?”

Dolcetti, streghe e misteri: Halloween invade le vie di Grantola

Tutto è pronto a Grantola per festeggiare Halloween con un evento che coinvolge bambini, famiglie e curiosi in un pomeriggio di magia e divertimento. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle 16:30, con ritrovo presso la cosiddetta “chiesa infestata”, ovvero la Chiesa di San Carlo in piazza Cavour. Da lì partirà l’iniziativa “Dolcetto o scherzetto?”, una caccia al tesoro tra le vie del paese alla ricerca di dolci e spaventose sorprese.

Un percorso da brivido nel cuore del paese

L’evento si snoda lungo le strade di Grantola, trasformate per l’occasione in un itinerario pieno di atmosfere misteriose e punti di raccolta di dolcetti. I partecipanti, mappa alla mano, potranno esplorare il paese per trovare tappe tematiche, giochi e simpatici spaventi. È un’occasione pensata soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli adulti grazie all’ambientazione suggestiva e allo spirito di comunità.

Ritrovo alla “chiesa infestata”

Il punto di partenza sarà la Chiesa di San Carlo, che per una sera si trasformerà in un luogo “infestato” pieno di streghe, scope volanti e calderoni fumanti. Da lì si potrà iniziare l’esplorazione seguendo le indicazioni e le segnalazioni presenti lungo il percorso.

Partecipazione gratuita e collaborazione locale

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. L’iniziativa è promossa dal gruppo GRANdivertimento, con il sostegno del Comune di Grantola, del gruppo Alpini locale e degli amici della Chiesa di San Carlo. L’obiettivo è quello di offrire un momento di festa condivisa, dove la fantasia incontra il territorio e rafforza il legame tra cittadini.

Avviso importante in caso di maltempo

In caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà annullato. Si consiglia quindi di tenere monitorati i canali social degli organizzatori per eventuali aggiornamenti.

Box informativo

Organizzatori:

GRANdivertimento, Comune di Grantola, Gruppo Alpini Grantola, Amici della Chiesa di San Carlo

Data dell’evento:

Venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 16:30

Luogo di ritrovo:

Chiesa di San Carlo, Piazza Cavour – Grantola

Contatti e aggiornamenti:

Pagina Facebook di GRANdivertimento

(canali social degli organizzatori per eventuali comunicazioni)