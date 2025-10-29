Il Capodanno Celtico al Museo del Tessile la notte del 31 ottobre

In programma dalle ore 17.30 concerti dal vivo, danze irlandesi, animazioni per bambini e maschere. A chiudere la XII edizione saranno il falò e la zuppa di zucca

Puntuale come ogni anno alla fine di ottobre al Museo del Tessile è tempo di festeggiare un nuovo Capodanno Celtico. La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione inisierà alle ore 17.30 di venerdì 31 ottobre, promossa come sempre dall’Accademia di Gens d’Ys, l’accademia di danze irlandesi.

In programma concerti dal vivo, danze, animazioni per bambini e maschere, per poi accendere il rituale falò. La tradizionale zuppa di zucca offerta a tutti i partecipanti.

La festa danzante sarà animata dai ballerini dell’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys e da due gruppi musicali di grande energia: The Keltaholics e i Valkanorr.

Ingresso gratuito fino ai 12 anni e per le persone disabili.