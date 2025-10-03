L’ottobre del tessile, a Busto Arsizio un mese dedicato al museo e alla tradizione

Aperto al pubblico il 28 ottobre del 1997, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio raccoglie, conserva ed espone oggetti, macchine, prodotti e documenti riferiti al tessile e ad altri settori della tradizione industriale bustese.

Attraverso i suoi allestimenti, il Museo racconta la storia industriale e i saperi che hanno improntato l’identità del territorio. Per festeggiare il compleanno del Museo, il mese di ottobre è dedicato a iniziative di valorizzazione delle collezioni e di una tradizione tessile ancora viva e attuale.

In occasione del compleanno del museo, anche quest’anno l’assessorato alla Cultura ha organizzato le seguenti iniziative:

3 ottobre – 30 novembre | Museo del Tessile, 2° piano

INVITO A PRANZO

Il tessile veste la tavola

Mostra a cura di Erika Montedoro

Esposizione tematica di campionari, etichette, grafiche disegni per tessuti, dove il tessile nobilita la

tavola e favorisce la convivialità.

INGRESSO LIBERO

3 ottobre – 30 novembre | Palazzo Marliani Cicogna

INVITO A PRANZO

Il tessile veste la tavola… ad arte

Sezione distaccata della mostra a cura di Angela Cerutti e Erika Montedoro

Dai tessuti per tovagliati alle tovaglie dipinte, anche l’arte celebra la tavola e il suo corredo tessile.

INGRESSO LIBERO

3 ottobre ore 18.30 | Museo del Tessile, 2° piano

Greta Bienati presenta “Gente di fustagno”

Evento in collaborazione con AUTUNNO TRA LE RIGHE, a cura della Biblioteca comunale.

Un romanzo di formazione e una storia d’amore, ma anche una commedia corale tra telai, cinematografo e campi da calcio, in cui il destino prende le sembianze di un tintore guercio.

INGRESSO LIBERO

5 ottobre ore 15.30 – 17.30 | Museo del Tessile

JUMP INTO THE COLOR!

Evento satellite della NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI, a cura del servizio di Didattica Museale

Un percorso dedicato alla colorazione di filati e tessuti, dai pigmenti naturali fino alle innovazioni dei nostri giorni.

Attività per ragazzi a partire dai 12 anni e adulti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

su www.eventbrite.it

12 ottobre ore 15.30 – 17.00 | Museo del Tessile

via Fratelli d’Italia 12 21052 Busto Arsizio VA

tel 0331 390266 fax 0331 390323

ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it www.comune.bustoarsizio.va.it

TUTTI A TAVOLA!

Attività in occasione della F@Mu (Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo), a cura del servizio

di Didattica Museale

Un percorso alla scoperta del tessile legato alla tavola, curiosando tra le vetrine della mostra

INVITO A PRANZO.

Attività per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

su www.eventbrite.it

25 ottobre – 23 novembre | Palazzo Marliani Cicogna

MUSIVARIUS

Evoluzioni del mosaico contemporaneo

Mostra di Ivan Tozzo, a cura di Emanuela Rindi nel calendario di UNO SPAZIO PER L’ARTE

Una personale, spontanea e quasi inevitabile evoluzione contemporanea dell’antica arte musiva

che incontra il tessile.

INGRESSO LIBERO

SPECIALE APRITIMODA

25 ottobre ore 15.30 – 17.30 | Museo del Tessile

DAL DISEGNO AL TESSUTO

Visita guidata e laboratorio di stampa a mano su tessuto, a cura del Servizio di Didattica Museale

Un percorso tematico per approfondire storia, tecnica e strumenti della stampa a mano su tessuto.

Attività per ragazzi a partire dai 12 anni e adulti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.apritimoda.it/

26 ottobre ore 15.00 – 16.00 | Museo del Tessile

DAL COLORE AL TESSUTO

ovvero l’antica arte della tintura

Visita guidata, a cura del Servizio di Didattica Museale

Un incontro dedicato all’antica tecnica della tintura, dai coloranti naturali fino alla chimica che ha rivoluzionato il settore tessile.

Attività per ragazzi a partire dai 12 anni e adulti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.apritimoda.it/

26 ottobre ore 16.00 | Museo del Tessile

LA MAGIA DELL’INCHIOSTRO FLUTTUANTE

Laboratorio di stampa giapponese su tessuto, a cura di Associazione Culturale Sinopia, in collaborazione con MILIBRO Gavirate.

Attività per ragazzi a partire dai 12 anni e adulti.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.apritimoda.it/