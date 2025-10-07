Busto Arsizio
Tutti a tavola con i bambini nella domenica della F@mu al Museo del tessile di Busto Arsizio
Laboratorio gratuito per creare un’originale tovaglia ispirata alla mostra in corso, domenica 12 ottobre in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo
Anche in quest 2025 il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio paerecipa alla F@MU, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, domenica 12 ottobre alle 15.30 con il laboratorio Tutti a tavola, ispirato alla mostra “Invito a pranzo – Il Tessile veste la tavola” allestita nel percorso espositivo.
La Famiglia Tovaglia ha bisogno dell’aiuto dei bambini – indicativamente dai 5 agli 11 anni – per il suo ristorante!
A partire dalal lettura condivisa della storia e da una speciale visita guidata alla mostra, i bambini saranno guidati a creare insieme un’originale tovaglia a partire da stoffe e altri materiali tessili di recupero, gentilmente forniti a questo scopo da Ricamificio Bustese.
La partecipazione è per tutti gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, a QUESTO LINK.
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore).
Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale della Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242 – 349 oppure scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.