Tutti a tavola con i bambini nella domenica della F@mu al Museo del tessile di Busto Arsizio

Anche in quest 2025 il Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio paerecipa alla F@MU, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, domenica 12 ottobre alle 15.30 con il laboratorio Tutti a tavola, ispirato alla mostra “Invito a pranzo – Il Tessile veste la tavola” allestita nel percorso espositivo.

La Famiglia Tovaglia ha bisogno dell’aiuto dei bambini – indicativamente dai 5 agli 11 anni – per il suo ristorante!

A partire dalal lettura condivisa della storia e da una speciale visita guidata alla mostra, i bambini saranno guidati a creare insieme un’originale tovaglia a partire da stoffe e altri materiali tessili di recupero, gentilmente forniti a questo scopo da Ricamificio Bustese.

La partecipazione è per tutti gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, a QUESTO LINK.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore).

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale della Città di Busto Arsizio ai numeri 0331 390242 – 349 oppure scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.