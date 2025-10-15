Mercatini, Musica e Castagnata: Cortili in festa al Borgo Olonese

Domenica 26 Ottobre 2025 torna l’appuntamento con “Cortili in Festa” a Induno Olona, un evento organizzato dall’Associazione Borgo Olonese per celebrare la tradizione e l’autunno. La manifestazione si terrà presso la sede dell’Associazione in Via Re Magi 20, promettendo una giornata ricca di attività per grandi e piccini.

La festa prenderà il via al mattino con l’apertura dei Mercatini, disponibili dalle ore 10:30 fino alle 17:00, dove sarà possibile curiosare tra bancarelle di artigianato e prodotti tipici. Il clou della mattinata sarà fissato per le ore 11:00 con l’Esibizione della banda della Filarmonica Indunese, pronta a incantare i presenti con il suo repertorio musicale.

Il pomeriggio sarà dedicato ai sapori d’autunno: in programma l’immancabile Castagnata, organizzata in collaborazione con gli Alpini di Induno Olona, ideale per scaldarsi e gustare le caldarroste in compagnia.

Per tutta la durata della festa, sarà attivo un servizio di Ristoro che garantirà la possibilità di pranzare e fare uno spuntino, rimanendo aperto fino alle ore 18:00. L’Associazione Borgo Olonese invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi per vivere un momento di festa comunitaria e tradizione locale.