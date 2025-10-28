Nuovo incarico per Stefano Clerici, da consigliere comunale a direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente
L’ingresso di Clerici, esponente di Lombardia ideale, si inserisce nel contesto del rinnovo complessivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Cambio al vertice della Fondazione Lombardia per l’Ambiente: dal 1° ottobre Stefano Clerici, ex assessore a Palazzo Estense ed esponente di Lombardia Ideale, è ufficialmente il nuovo Direttore. Subentra a Fabrizio Piccarolo, che ha guidato la Fondazione per quasi vent’anni.
L’ingresso di Clerici si inserisce nel contesto del rinnovo complessivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Alla presidenza è stato nominato Piero Frazzi, mentre Paolo Aliprandi riveste il ruolo di Vicepresidente. Completano il CdA Alessia Borroni, Marina Marzia Brambilla ed Elena Beccalli in qualità di Consigliere.
