Varese News

Politica

Nuovo incarico per Stefano Clerici, da consigliere comunale a direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

L’ingresso di Clerici, esponente di Lombardia ideale, si inserisce nel contesto del rinnovo complessivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

I volti in consiglio comunale nel Galimberti Bis

Cambio al vertice della Fondazione Lombardia per l’Ambiente: dal 1° ottobre Stefano Clerici, ex assessore a Palazzo Estense ed esponente di Lombardia Ideale, è ufficialmente il nuovo Direttore. Subentra a Fabrizio Piccarolo, che ha guidato la Fondazione per quasi vent’anni.

L’ingresso di Clerici si inserisce nel contesto del rinnovo complessivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Alla presidenza è stato nominato Piero Frazzi, mentre Paolo Aliprandi riveste il ruolo di Vicepresidente. Completano il CdA Alessia Borroni, Marina Marzia Brambilla ed Elena Beccalli in qualità di Consigliere.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.