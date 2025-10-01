Radio Missione Francescana ospita il dottor Saturni: focus sulla donazione
Il medico del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Circolo di Varese sarà ospite della trasmissione “Medicina” per un approfondimento su chi può donare, quando e con quali modalità
Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 11.10, andrà in onda una nuova puntata di Medicina su Radio Missione Francescana, interamente dedicata alla donazione del sangue. Ospite della trasmissione sarà il dottor Vincenzo Saturni, dirigente presso il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Circolo di Varese – ASST Sette Laghi.
A condurre l’intervista saranno Giorgio Dini e Luigi Rusconi, che dialogheranno con il medico sul tema: “Quando e come donare il sangue”.
Un tema sempre attuale
L’appuntamento radiofonico vuole offrire informazioni chiare e utili su un gesto semplice ma fondamentale per il sistema sanitario: la donazione del sangue. Con la competenza del dottor Saturni, si parlerà di chi può donare, quali sono i controlli previsti, ogni quanto è possibile donare e perché è importante farlo.
In diretta e in replica
La trasmissione andrà in onda in diretta venerdì 3 ottobre alle 11.10 e sarà replicata domenica 5 ottobre alle 16.00. Sarà possibile ascoltarla sulle frequenze di Radio Missione Francescana o in streaming da tutto il mondo.
Dove ascoltare Radio Missione Francescana
Radio Missione Francescana è ascoltabile su più frequenze a seconda della zona:
94.6 MHz: da Varese a Busto Arsizio, sud della provincia
91.7 MHz: città di Varese e comuni limitrofi
88.5 MHz: Valceresio
90 MHz: zona Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate
91.4 MHz: sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese
89.55 MHz: nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino
È inoltre disponibile in streaming.
