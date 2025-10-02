Ragazza investita mentre va a prendere l’autobus, il sindaco Mastromarino: “Impossibile realizzare marciapiede e pensilina”

L’incidente avvenuto questa mattina, giovedì 2 ottobre, sulla Provinciale 233 a Lavena Ponte Tresa ha riacceso i riflettori su una criticità segnalata in altre occasioni da alcuni cittadini: l’assenza di sicurezza per i pedoni nel tratto di via Piacco.

Una ragazza di 17 anni, investita da uno scooter poco prima delle 6:30 mentre cercava di raggiungere la fermata del bus che l’avrebbe portata a scuola, è stata soccorsa in codice giallo, anche con l’intervento dell’elisoccorso; la giovane è stata travolta in un punto dove, di fatto, non esiste un’area protetta per chi cammina.

La diciassettenne, che aveva con sé una torcia, stava camminando quasi sull’erba quando è stata travolta dalla moto.

In quel tratto non c’è un marciapiede né la pensilina dell’autobus ma la situazione, a detta del sindaco Massimo Mastromarino, è di difficile soluzione a causa della conformazione della strada. “C’è un problema geometrico”, ha detto Mastromarino. “La strada in quel punto ha molte curve e non c’è la possibilità di realizzare un marciapiede o una fermata del pullman. A salire la situazione è diversa, ma a scendere purtroppo non ci sono soluzioni”.

Di fronte all’impossibilità di creare infrastrutture pedonali in un tratto così angusto e curvo, l’amministrazione si sta concentrando su ciò che può essere migliorato nell’immediato: la visibilità.

“Per risolvere in parte il problema”, ha continuato il sindaco, “abbiamo in programma di cambiare tutti i corpi illuminanti che sono vetusti. Abbiamo già provveduto ad appaltare i lavori”.

Un intervento di ammodernamento che punta a garantire un minimo di sicurezza in più a chi, come la 17enne, è costretto a percorrere a piedi un tratto di Provinciale particolarmente pericoloso.