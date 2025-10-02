Incidente a Lavena Ponte Tresa: due donne investite all’alba, interviene l’elisoccorso
Una ragazza di 17 anni e una donna di 50 sono state travolte mentre percorrevano la statale 233, in via Piacco
Mattinata difficile sulla provinciale 233, in via Piacco, dove un incidente stradale ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso.
Due donne, una ragazza di 17 anni e una donna di 50 anni, sono state investite questa mattina, giovedì 2 ottobre, poco prima delle 6:30, in un tratto noto per le numerose curve.
Immediato l’intervento del personale sanitario del CRI Luino, giunto sul posto con un’ambulanza di base, e un mezzo di soccorso avanzato di 2° livello.
A causa del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dalla base di Como: una delle due è stata trasportata all’ ospedale di Circolo in codice giallo, solo ferite lievi per l’altra donna coinvolta nell’incidente.
Presenti sul luogo anche i Carabinieri di Luino, che hanno gestito la viabilità e coordinato le complesse operazioni di soccorso, permettendo l’accesso ai mezzi di emergenza.
La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. La strada è stata temporaneamente regolata per consentire lo svolgimento delle operazioni e l’effettuazione dei rilievi.
