Stefano Rossi è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia
CEO dell’azienda cremonese MartinoRossi Spa, classe 1988, Stefano Rossi guiderà i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia per il quadriennio 2025-2029
È Stefano Rossi, cremonese, classe 1988, il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia. La nomina è arrivata nella giornata di lunedì 27 ottobre, al termine della votazione del Comitato regionale, riunitosi in seduta privata presso il MADE Competence Center di Milano.
Rossi guiderà il gruppo per il quadriennio 2025-2029, succedendo a Jacopo Moschini, imprenditore del settore digitale e figura di riferimento negli ultimi anni per il movimento giovanile confindustriale.
Un presidente con radici nel manifatturiero e lo sguardo sull’innovazione
CEO di MartinoRossi Spa, azienda di famiglia leader nell’industria agroalimentare, Stefano Rossi rappresenta la terza generazione imprenditoriale e porta con sé un bagaglio di esperienze che coniuga tradizione manifatturiera e spirito innovativo.
Nel suo intervento di insediamento ha delineato le priorità del mandato:
«Il nostro impegno sarà quello di rafforzare l’industria come perno per la creazione di ecosistemi in grado di generare partnership con startup, centri di ricerca e reti globali. Puntiamo sull’Open Innovation, sull’internazionalizzazione e soprattutto su un rapporto costante con il mondo scolastico per formare competenze e garantire futuro al nostro sistema produttivo».
Quattro le direttrici d’azione del programma
Il piano della nuova presidenza si articola su quattro assi strategici, pensati per rafforzare il ruolo dei giovani imprenditori come ponte tra impresa, istituzioni e società:
Network e condivisione tra territori
Finanza per la crescita
Passaggio generazionale
Relazioni esterne e marketing associativo
“Essere protagonisti del cambiamento”
Rossi ha concluso l’intervento con uno sguardo propositivo:
«Il nostro compito non è solo rappresentare, ma essere protagonisti del cambiamento. Vogliamo costruire una rete di giovani imprenditori uniti da passione, competenza e visione, capaci di trasformare le sfide in opportunità e di restituire valore ai territori».
Una figura radicata nel territorio
Dopo una prima esperienza in multinazionale, Rossi ha ricoperto diversi ruoli operativi nell’azienda di famiglia, per poi fondare nel 2009 una startup in ambito agricolo. Nel 2018 ha dato vita a Italian Snack Food, azienda dedicata alla distribuzione di prodotti salutari. Dal 2023 al 2025 è stato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vicepresidente dell’Associazione Industriali di Cremona, distinguendosi per l’impegno nello sviluppo delle nuove generazioni d’impresa.
