Varese News

Saronno/Tradate

Tradate, incidente nella zona industriale: ferito un motociclista 50enne

L'incidente alle 7 del mattino: la moto ha impattato contro un container. Intervento dell'elisoccorso per trasportare un uomo in gravi condizioni (foto di repertorio)

infortunio in fabbrica a Sumirago

Un uomo è rimasto ferito in modo grave questa mattina – martedì 14 ottobre – in un incidente stradale avvenuto in via Pavia a Tradate, una strada che si trova nella zona industriale non lontano dal confine con Locate Varesino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino e, ha coinvolto un motociclista che ha impattato in maniera violenta contro un container (non contro un’auto come era stato comunicato inizialmente da fonti sanitarie). Il ferito è un uomo di 50 anni stabilizzato sul posto dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e un’automedica proveniente da Varese.

Sul luogo dello scontro è giunto anche l’elisoccorso (foto di repertorio) per il trasporto del ferito verso l’ospedale di Circolo di Varese. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forze dell’ordine per stabilire esattamente la dinamica dell’accaduto.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.