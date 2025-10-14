Tradate, incidente nella zona industriale: ferito un motociclista 50enne
L'incidente alle 7 del mattino: la moto ha impattato contro un container. Intervento dell'elisoccorso per trasportare un uomo in gravi condizioni (foto di repertorio)
Un uomo è rimasto ferito in modo grave questa mattina – martedì 14 ottobre – in un incidente stradale avvenuto in via Pavia a Tradate, una strada che si trova nella zona industriale non lontano dal confine con Locate Varesino.
L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino e, ha coinvolto un motociclista che ha impattato in maniera violenta contro un container (non contro un’auto come era stato comunicato inizialmente da fonti sanitarie). Il ferito è un uomo di 50 anni stabilizzato sul posto dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e un’automedica proveniente da Varese.
Sul luogo dello scontro è giunto anche l’elisoccorso (foto di repertorio) per il trasporto del ferito verso l’ospedale di Circolo di Varese. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forze dell’ordine per stabilire esattamente la dinamica dell’accaduto.
