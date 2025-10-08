Varese News

“Una villa da paura” a Busto Arsizio, la festa di halloween a Villa Comerio

La Comunità disabili apre le sue porte per una serata “paurosa” a ingresso gratuito e partecipazione libera

31 Ottobre 2025

Secondo appuntamento da brivido al Css “Villa Comerio” di Via Palestro 16.
A partire dalle ore 15 del 31 ottobre, la Comunità disabili, gestista dalla Cooperativa Sociale Codess, aprirà il suo cancello per dar modo ammirare un allestimento oltre che spaventoso anche divertente.

L’ingresso è gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza.

Piccole sorprese paurose divertiranno grandi e piccini.

«Siamo felici di ospitare chiunque ne avesse voglia» dice il Coordinatore Riccardo Freguglia. «I ragazzi della Comunità avranno così la possibilità di poter, oltre a trascorrere un pomeriggio alternativo, anche di poter mettere “in mostra” i loro manufatti per la realizzazione dell’allestimento».

8 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

