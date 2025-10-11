Varese in casa Ligorna per “dimostrare di che pasta è fatto”

Di che pasta è fatto il Varese? Prendiamo spunto da un passaggio della parole di presentazione di mister Andrea Ciceri: è quello cinico e compatto delle prime gare o quello scarico e sterile visto contro la Biellese? Domanda che potrà trovare risposta domenica 12 ottobre (fischio d’inizio ore 15) quando i biancorossi saranno chiamati alla difficile trasferta di Genova in casa del Ligorna, un vero esame per dimostrare il proprio valore.

«Il prossimo impegno – spiega mister Ciceri – ci obbliga a portare in campo uno spirito di rivalsa. Dopo aver assaporato la prima sconfitta stagionale, quell’amarezza deve trasformarsi in energia e forza per metterci subito alla prova in un test difficile. Affronteremo il Ligorna in casa loro, una squadra finora imbattuta, un’ottima occasione per capire “di che pasta siamo fatti”. Riguardo alla mancanza di energie della scorsa settimana, ho analizzato la situazione ma non ero preoccupato, ritengo sia un calo fisiologico. Questa settimana, invece, siamo riusciti ad allenarci con continuità e bene, mettendo benzina nella condizione atletica. Un plauso va a tutti i giocatori che si sono resi disponibili e pronti pur non avendo tutti lo stesso carico di allenamento. Domenica si è notata una condizione non omogenea, ma la qualità del lavoro svolto questa settimana ci danno il viatico migliore per affrontare la prossima gara».

«Il campo del Ligorna è tradizionalmente ostico, ma credo sia difficile per tutti – prosegue l’allenatore biancorosso -. Essendo il campo molto piccolo, mi aspetto una partita frenetica, quasi più da “ping-pong”. La nostra sfida sarà adattarci a questo contesto particolare. Ogni partita è diversa, e in questo caso dovremo essere bravi negli adattamenti, nei duelli veloci, nel ragionamento rapido e nella ricerca delle seconde palle. Sarà fondamentale sfruttare velocemente gli spazi e capitalizzare le situazioni che si presenteranno, soprattutto nelle transizioni. Infine, si tratta della nostra quarta trasferta, la terza in Liguria; per ora è andata bene e speriamo di continuare su questa strada».



SERIE D GIRONE A – VII GIORNATA

Biellese – Sanremese; Cairese – Celle Varazze; Chisola – Derthona; Gozzano – Sestri Levante; Lavagnese – Saluzzo; Ligorna – Varese; NovaRomentin – Asti; Vado – Club Milano; Valenzana – Imperia.

CLASSIFICA

Vado 16; Chisola 14; Varese 13; Ligorna 12; Biellese 11; Sestri Levante 10; Lavagnese 9; Saluzzo 8; Derthona 7; NovaRomentin, Valenzana, Asti, Cairese 6; Club Milano, Gozzano, Celle Varazze 5; Sanremese 3; Imperia 2.

