A Rescaldina Carabinieri “sul pulpito” dopo le messe per dare consigli anti-truffa e contro i furti

Carabinieri in cattedra, anzi sul pulpito, a Rescaldina contro le truffe agli anziani, le truffe informatiche e i furti in abitazione. Ha preso il via nel weekend a Rescalda e proseguirà nei prossimi giorni anche a Rescaldina una campagna di sensibilizzazione contro fenomeni che non conoscono stagioni morte, che ha visto assessorato alla Prevenzione e Sicurezza sociale, Carabinieri della Stazione locale e parrocchie fare squadra per dare consigli ai cittadini al termine delle messe su come capire quando si è in presenza di truffatori e quali accorgimenti adottare.

«Sul fenomeno dei furti, come nelle truffe – spiega l’assessore alla partita Rosario Vitolo -, i cittadini sono stati caldamente invitati, in ogni situazione percepita come sospetta, a chiamare il numero di pronto intervento 112 o se si ritiene la Polizia Locale, con cui c’è una stretta interazione e costante collaborazione istituzionale, al fine di consentire un pronto intervento delle pattuglie presenti sul territorio, fornendo ove possibile ogni indizio utile per pervenire al rintraccio dei malviventi».

«Nessuna chiamata al 112 o alla Polizia Locale deve ritenersi inutile o superflua – aggiunge Vitolo -. L’uso dei social, che indubbiamente può aiutare a rilanciare un’attenzione particolare su una criticità percepita o verificatisi, non sostituisce la chiamata al 112 o alla Polizia Locale e non sono i luoghi deputati ove si ricevono le denunce. Tutta la comunità deve sentirsi coinvolta, tutti dobbiamo cooperare per rendere la nostra Rescaldina più sicura».