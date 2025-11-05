Ad Arcisate per Natale l’iniziativa “Sconti stellari”

Ad Arcisate, la magia del Natale non è solo una questione di luci e atmosfera, ma anche di opportunità di risparmio uniche! Dal 1° novembre al 24 dicembre, in occasione delle festività, la città lancia l’iniziativa “Sconti Stellari di Natale”, offrendo riduzioni fino al 20%.

Preparati per un’esperienza di shopping senza precedenti, dove negozi, ristoranti e servizi aderenti offrono sconti imperdibili per rendere le tue feste ancora più scintillanti. Che tu stia cercando il regalo perfetto, un outfit natalizio o desideri semplicemente viziarti, è sufficiente esibire il volantino presso l’esercizio commerciale per usufruire subito della riduzione.

Ma le sorprese non finiscono qui! Aggiungendo un tocco di caccia al tesoro allo shopping, Arcisate premia gli acquisti fatti durante la settimana dal 24 al 29 novembre. Chi raccoglie 3 scontrini di 3 diversi negozi aderenti emessi in quei giorni, potrà recarsi all’Infopoint dell’evento “Magia di Natale Arcisate” per ritirare un regalo esclusivo.

Approfitta di questa iniziativa che unisce commercio locale e spirito natalizio, trasformando il tuo shopping pre-festivo in un’occasione di grande risparmio e divertimento!

L’elenco attività aderenti sul sito www.arcisatecultura.it

