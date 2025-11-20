La nuova applicazione di Alfa per monitorare consumi idrici e servizi: si chiama AlfApp

Alfa punta sulla digitalizzazione e presenta AlfApp, la nuova applicazione dedicata agli utenti del servizio idrico della provincia di Varese. Disponibile per dispositivi Android e iOS, l’app permette di monitorare i consumi in tempo reale, inviare l’autolettura, consultare i dati sulla qualità dell’acqua del proprio Comune e contattare direttamente il servizio clienti. Tutto in pochi secondi, da smartphone o tablet.

«Si tratta di un passo in avanti importante per garantire trasparenza e rapidità ai cittadini – spiega il presidente Paolo Mazzucchelli –. Strumenti come questo permettono di instaurare un rapporto diretto con i nostri utenti, evitando lungaggini e semplificando ogni procedura».

Il lancio dell’app è accompagnato anche da una rivisitazione completa del sito www.alfavarese.it, che si presenta ora con una grafica rinnovata, contenuti aggiornati e un accesso più immediato all’area riservata. Un restyling pensato per rendere l’esperienza online ancora più intuitiva e coerente con i nuovi servizi digitali offerti dal gestore idrico.