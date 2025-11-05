Camera di Commercio investe sui giovani: un bando per unire formazione e imprese
Aperto il Bando Apprendistato di III Livello per sostenere le aziende varesine che assumono studenti degli ITS Academy con contratti di alta formazione e ricerca
Camera di Commercio di Varese annuncia l’apertura ufficiale del Bando Apprendistato di III Livello, un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra mondo produttivo e sistema formativo, sostenendo le imprese locali che scelgono di investire in giovani talenti.
Il progetto, rivolto alle aziende della provincia, favorisce l’assunzione di studenti delle sei Fondazioni ITS Academy del territorio attraverso il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (Art. 45, D. Lgs. 81/2015). Si tratta di una formula che consente ai giovani di proseguire gli studi ottenendo al tempo stesso un’esperienza lavorativa retribuita e qualificata, mentre le imprese beneficiano di vantaggi contributivi e della possibilità di formare figure professionali in linea con le proprie esigenze.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il matching tra giovani e imprese, favorendo la crescita delle competenze specialistiche e sostenendo la transizione occupazionale delle nuove generazioni.
Per illustrare le opportunità del bando e le modalità di partecipazione, Camera di Commercio organizza un seminario informativo gratuito dal titolo “Apprendistato di III livello: un’opportunità per imprese e studenti”, in programma giovedì 6 novembre 2025 alle ore 9.00 nella Sala Andrea del Centro Congressi Ville Ponti (Piazza Litta, 2 – Varese).
Il programma dettagliato dell’incontro e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale: www.va.camcom.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.