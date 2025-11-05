Camera di Commercio investe sui giovani: un bando per unire formazione e imprese

Camera di Commercio di Varese annuncia l’apertura ufficiale del Bando Apprendistato di III Livello, un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra mondo produttivo e sistema formativo, sostenendo le imprese locali che scelgono di investire in giovani talenti.

Il progetto, rivolto alle aziende della provincia, favorisce l’assunzione di studenti delle sei Fondazioni ITS Academy del territorio attraverso il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (Art. 45, D. Lgs. 81/2015). Si tratta di una formula che consente ai giovani di proseguire gli studi ottenendo al tempo stesso un’esperienza lavorativa retribuita e qualificata, mentre le imprese beneficiano di vantaggi contributivi e della possibilità di formare figure professionali in linea con le proprie esigenze.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il matching tra giovani e imprese, favorendo la crescita delle competenze specialistiche e sostenendo la transizione occupazionale delle nuove generazioni.

Per illustrare le opportunità del bando e le modalità di partecipazione, Camera di Commercio organizza un seminario informativo gratuito dal titolo “Apprendistato di III livello: un’opportunità per imprese e studenti”, in programma giovedì 6 novembre 2025 alle ore 9.00 nella Sala Andrea del Centro Congressi Ville Ponti (Piazza Litta, 2 – Varese).

Il programma dettagliato dell’incontro e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale: www.va.camcom.it