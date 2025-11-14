Varese News

Università

Carpooling per andare in università: la proposta a premi per ridurre il congestionamento di Bizzozero

Confronto tra le istituzioni nel convegno promosso dal Mobility manager dell'ateneo Martinoli per definire politiche incentivanti e diminuire il ricorso all'auto privata

Sviluppare un quartiere universitario senza trovarsi soffocati dal traffico. È l’ambizioso obiettivo affrontato nel convegno “Ecomobility Insubria” organizzato dal “Mobility manager dell’ateneo Adriano Martinoli nel pomeriggio di venerdì 14 novembre nell’aula magna di via Ravasi.

Un momento istituzionale e tecnico per fare il punto sul problema dello spostamento di migliaia di ragazzi e dipendenti nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio.

Al tavolo istituzionale il presidente della Provincia Marco Magrini, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il pro rettore Umberto Piarulli e  il Ceo di BePooler Mirko Baruffini.

La necessità di confrontarsi nasce dal bisogno di studiare politiche che si facciano carico di un trasporto più sostenibile, che sia pubblico o ecologico o condiviso. Si è parlato di biciclette con la proposta di pensare a velostazioni nei punti di accesso della città, a collegamenti diretti di bus con i parcheggi in periferia e al carpooling, una proposta che l’ateneo sostiene tra i ragazzi anche con politiche premianti. Chi decide di aderire al servizio di condivisione dell’auto può cercare sull’app compagni di viaggio e prenotare uno dei posteggi riservati dell’ateneo: un’offerta che l’università potrebbe sostenere aumentando i parcheggi riservati.

La carenza dei posti auto nell’area di Bizzozero è molto sentita: posteggi selvaggi o in zone con divieto creano problemi quotidiani.

L’ateneo ha deciso di investire il suo sviluppo nell’area periferica, il comune ha messo a disposizione alcuni miglioramenti, come Largo Flaiano, che oggi è diventato fluido, il trasporto pubblico ha investito con linee dedicate con il contributo economico dell’ateneo. Troppi studenti, però, preferiscono ancora l’auto privata e ignorano modalità alternative.

Alla fine del convegno sono stati premiati alcuni ragazzi che hanno invece imparato a usare l’app e ad approfittare dei vantaggi: premi dal valore simbolico per ampliare la platea dei pretendenti.

premiati car pooling

A distinguersi, con più di 500 viaggi e 709 chilogrammi di anidride carbonica non emessa, sono stati Claudia Piccinelli, Arianna Graziano, Riccardo Cusini, Gaia Elda Luzzani, Lorenzo Carpani, Elia Donini, Chiara Porro, Lisa Tribautino, Elia Toschi e Marta Monni, che hanno ricevuto premi sostenuti da realtà sportive simbolo del territorio: Pallacanestro Varese, Varese Hockey, Società Ciclistica Alfredo Binda, Rugby Varese e Calcio Como 1927.

di
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.