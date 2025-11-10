Coca ed eroina, arrestata a Bellinzona una 33enne

Aveva in casa trecento grammi di droga, tra cocaina ed eroina: per questo a Bellinzona è stata arrestata una donna 33enne, cittadina svizzera.

L’arresto è avvenuto giovedì 6 novembre, comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Quest’ultima ha curato l’operazione in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona.

La donna – domiciliata nel Bellinzonese – è sospettata di essere coinvolta in un’attività di spaccio di droga, in particolare cocaina ed eroina, a clienti locali.

La perquisizione del suo domicilio ha permesso di rinvenire oltre duecento grammi di cocaina, cento grammi di eroina, sostanza da taglio e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti ma anche di riciclaggio di denaro.

Si tratta di una nuova operazione dopo quelle che nelle settimane scorse hanno toccato sia Lugano che Bellinzona.