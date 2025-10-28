Varese News

Cinque arresti per droga in Canton Ticino, il secondo “round” contro lo spaccio nel Sopraceneri

In manette un cittadino italiano, un albanese e tre svizzeri. È una prosecuzione dell'operazione che nella prima metà di ottobre aveva portato a una decina di arresti

polizia cantonale

Cinque arresti per droga in Canton Ticino, nuovo “round” delle indagini sullo spaccio nel Sopraceneri: il Ministero pubblico e la Polizia cantonale specificano che si tratta di un 40enne cittadino albanese residente in Albania, di un 23enne cittadino italiano, di un 37enne, di una 22 enne e di un 21enne cittadini svizzeri, rispettivamente domiciliati in Leventina e in Riviera, oltre Bellinzona.

I cinque sono sospettati di essere coinvolti a vario titolo in attività di traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato prevalentemente il Sopraceneri. Gli accertamenti – svolti in collaborazione con la Polizia Tre Valli – scaturiscono in parte dall’operazione che nella prima metà di ottobre aveva portato a diversi arresti e che aveva toccato anche Luganese e zona di Chiasso.

Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di un centinaio di grammi di cocaina e di alcune migliaia di franchi. Le principali ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Le inchieste sono coordinate dai Procuratori pubblici Veronica Lipari e Luca Losa.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
