Dieci anni di Monumento Naturale: escursione alle cave di Molera con Ecosistema Valle del Lanza

Domenica 9 novembre l’ultima passeggiata dell’anno tra le Cave di Molera e il pozzo Bagoderi con il ricercatore del CNR Andrea Di Capua per un viaggio tra geologia e memoria del territorio

Il progetto Ecosistema Valle del Lanza conclude la stagione 2025 delle passeggiate naturalistiche con un appuntamento speciale dedicato ai dieci anni del Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate.

L’iniziativa, in programma domenica 9 novembre, chiude un percorso annuale che ha accompagnato cittadini ed escursionisti alla scoperta del patrimonio geologico e paesaggistico della valle.

Un ritorno alle origini

Come sottolineano gli organizzatori, l’evento segna simbolicamente la chiusura del cerchio, riportando il gruppo proprio nel luogo da cui tutto era partito. Protagonista dell’incontro sarà il dottor Andrea Di Capua, ricercatore del CNR, già ospite del primo appuntamento della rassegna 2025. Dopo aver illustrato la gonfolite nella parte settentrionale del parco, Di Capua accompagnerà ora i partecipanti in un viaggio nel tempo alla scoperta dell’arenaria di Malnate, delle antiche cave di Molera e della storia del pozzo Bagoderi.

Un viaggio lungo milioni di anni

L’escursione offrirà l’occasione di attraversare idealmente 20 milioni di anni di storia geologica, ricostruendo l’evoluzione della valle e dei suoi sedimenti.

Come in tutte le iniziative promosse da Ecosistema Valle del Lanza, il taglio divulgativo e scientifico si unisce all’esperienza diretta sul territorio, valorizzando il paesaggio come strumento di conoscenza.

Dettagli dell’appuntamento

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30 presso il parcheggio di via 1 Maggio a Malnate (area Dog Eden).

Il percorso sarà ad anello, di pochi chilometri, con rientro previsto per le 17.30.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite Eventbrite al link: 10 anni di Monumento Naturale – Ecosistema Valle del Lanza su Eventbrite