Varese News

Varese Laghi

Doppio arcobaleno comparso in cielo dopo la pioggia

Una galleria di scatti dedicata agli arcobaleni di domenica 2 novembre: da Venegono Inferiore alla Val Dumentina, i lettori raccontano la magia e la quiete tornata dopo il temporale

Arcobaleno

Dopo la pioggia intensa di domenica 2 novembre, il cielo si è aperto in uno spettacolo di colori che ha ispirato i nostri lettori e fotografi. Marco Massi, da Venegono Inferiore, ha catturato un raro doppio arcobaleno: il principale, vivido e brillante, domina la scena, mentre il secondo, più tenue, riflette la magia della luce. Marta Colli immortala un arcobaleno che abbraccia l’orizzonte, simbolo di serenità ritrovata. Dalla Val Dumentina, Sabrina Bertolotti chiude la galleria con un arcobaleno che accende la valle di stupore e calma. Un omaggio collettivo alla bellezza della natura, capace di unire sguardi diversi sotto lo stesso cielo di luce e meraviglia.

Galleria fotografica

Doppio arcobaleno 4 di 9
Arcobaleno
Arcobaleno
Arcobaleno
Arcobaleno

Leggi anche

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Doppio arcobaleno 4 di 9
Arcobaleno
Arcobaleno
Arcobaleno
Arcobaleno

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.