Doppio arcobaleno comparso in cielo dopo la pioggia
Una galleria di scatti dedicata agli arcobaleni di domenica 2 novembre: da Venegono Inferiore alla Val Dumentina, i lettori raccontano la magia e la quiete tornata dopo il temporale
Dopo la pioggia intensa di domenica 2 novembre, il cielo si è aperto in uno spettacolo di colori che ha ispirato i nostri lettori e fotografi. Marco Massi, da Venegono Inferiore, ha catturato un raro doppio arcobaleno: il principale, vivido e brillante, domina la scena, mentre il secondo, più tenue, riflette la magia della luce. Marta Colli immortala un arcobaleno che abbraccia l’orizzonte, simbolo di serenità ritrovata. Dalla Val Dumentina, Sabrina Bertolotti chiude la galleria con un arcobaleno che accende la valle di stupore e calma. Un omaggio collettivo alla bellezza della natura, capace di unire sguardi diversi sotto lo stesso cielo di luce e meraviglia.
