È morto il 19enne ferito in un incidente nella notte a Busto Arsizio

È morto il motociclista 19enne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’una della notte tra venerdì e sabato in via Quintino Sella a Busto Arsizio.

Gli agenti della prima pattuglia della Locale si erano resi conto subito della gravità delle lesioni e avevano iniziato le manovre di rianimazione, continuate fino all’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa Busto nell’arco di pochissimi minuti (e poi dell’automedica). Il giovane era stato poi subito trasferito in ospedale a Busto, dove era arrivato in codice rosso, con gravi lesioni e in pericolo di vita. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, il decesso è stato constatato nel giro di poco.

Le indagini sull’incidente sono affidate alla Polizia Stradale di Varese, intervenuta sul posto insieme alla Locale, che ha gestito la chiusura della via (i vigili del fuoco hanno bonificato l’area dai detriti dei due veicoli, la moto semidistrutta e l’auto danneggiata).

Via Quintino Sella è una delle strade di Busto che più di frequente è teatro di incidenti: influiscono diversi fattori: la strada è stretta, molto trafficata e fiancheggiata da numerose traverse, alterna brevi rettilinei che invitano a “dare gas” con curve, la sosta di mezzi sulla via è spesso irregolare. Su tutto, poi, c’è la tendenza all’alta velocità, come nell’incidente avvenuto nella notte. Nell’ultimo anno ci sono state anche proteste per il passaggio di mezzi pesanti, anche in orario notturno.