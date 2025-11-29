Incidente nella notte a Busto Arsizio, grave un giovane motociclista
Lo scontro, molto violento, è avvenuto in via Quintino Sella e via Isonzo all'una di notte. Poco prima incidente anche a Samarate, con un ciclista travolto
Gravissimo incidente stradale, poco dopo l’una della notte tra venerdì e sabato, in via Quintino sella a Busto Arsizio: un giovanissimo motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno sconto con un autoveicolo.
Sul posto – all’altezza dell’incrocio con via Isonzo – sono intervenute in massima urgenza automedica e ambulanza, oltre alla Polizia Locale e la Polizia di Stato per chiudere la strada e per i necessari rilievi.
La prima pattuglia della Locale arrivata in posto ha iniziato subito le manovre di rianimazione (nella foto i primi soccorsi). L’uomo rimasto ferito è stato poi trasferito in ospedale a Busto in codice rosso, vale a dire in immediato pericolo di vita .
Sul luogo dell’incidente anche una squadra di vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
Stretta, molto trafficata e fiancheggiata da numerose traverse, via Quintino Sella è una delle strade di Busto che più di frequente è teatro di incidenti. Nell’ultimo anno si sono moltiplicate anche le proteste per il passaggio di mezzi pesanti.
Ciclista investito a Samarate
Poco dopo mezzanotte i soccorritori della Croce Rossa Busto Arsizio hanno portato in ospedale anche un 29enne travolto in bicicletta in via Verdi, in centro a Samarate. Il giovane ha riportato ferite significative, ma non è in pericolo di vita.
