Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Meteo: domenica di piogge intense ma da lunedì in arrivo sole e freddo

Temperature in calo con le minime che saranno poco sopra lo 0 e le massime entro i 10 gradi. Nuovo peggioramento da metà settimana prossima

busto arsizio panorama nuvole maltempo

Pioggia, nuvole e freddo. La prossima settimana è previsto un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio dovrebbe scendere sotto i 10 gradi e di notte toccare gli 0 gradi. Il limite di 0 gradi si attesta attorno ai 1800 ai 2200.
Dopo la perturbazione in transito nel territorio varesino, che si annuncia con rovesci abbondanti nella giornata di domani, il sole dovrebbe tornare da lunedì.

Tra martedì e mercoledì  si annuncia tempo variabile ma con sensibile calo delle temperature per il vento da nord. Da giovedì prossimo, poi, tornerà la copertura nuvolosa con possibilità di piogge.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.