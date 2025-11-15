Meteo: domenica di piogge intense ma da lunedì in arrivo sole e freddo

Pioggia, nuvole e freddo. La prossima settimana è previsto un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio dovrebbe scendere sotto i 10 gradi e di notte toccare gli 0 gradi. Il limite di 0 gradi si attesta attorno ai 1800 ai 2200.

Dopo la perturbazione in transito nel territorio varesino, che si annuncia con rovesci abbondanti nella giornata di domani, il sole dovrebbe tornare da lunedì.

Tra martedì e mercoledì si annuncia tempo variabile ma con sensibile calo delle temperature per il vento da nord. Da giovedì prossimo, poi, tornerà la copertura nuvolosa con possibilità di piogge.