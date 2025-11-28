Varese News

Province al centro del dibattito nazionale: Varese presente all’Assemblea UPI di Lecce

Magrini e Iametti: “Servono strumenti chiari e risorse per garantire i diritti dei cittadini. Le Province sono presìdi indispensabili”

La Provincia di Varese ha partecipato alla due giorni dell’Assemblea Nazionale dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), tenutasi a Lecce, dove oltre mille amministratori locali si sono confrontati sul futuro delle autonomie locali e sul ruolo delle Province nel sistema istituzionale italiano.

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ribadito l’importanza di garantire a tutti i cittadini servizi e diritti attraverso una piena attuazione della Costituzione, si è discusso di governance, investimenti PNRR, scuola, viabilità, sicurezza e politiche giovanili.

Tra i partecipanti anche il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e il Vicepresidente Giacomo Iametti, che hanno portato la voce del territorio varesino.

Magrini: “Le Province sono parte del sistema strategico”

«Le Province hanno dimostrato di essere un presidio indispensabile per i territori – ha dichiarato Marco Magrini – ora servono strumenti chiari e risorse adeguate per garantire servizi e diritti. Il Presidente della Repubblica ha richiamato l’attenzione sul ruolo delle Province accanto a Comuni, Regioni e Città Metropolitane. Durante l’Assemblea si è respirato un clima di forte collaborazione istituzionale, che lascia sperare in una riforma efficace del sistema degli enti locali».

Magrini ha sottolineato anche la sinergia emersa tra i rappresentanti delle istituzioni locali: Pasquale Gandolfi (UPI), Massimiliano Fedriga (Regioni), Gaetano Manfredi (ANCI) e Roberto Gualtieri (ALI). Un fronte comune per rilanciare il ruolo delle Province con una nuova visione normativa.

Iametti: “Non possiamo lavorare con risorse incerte”

Il vicepresidente con delega all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti, ha posto l’accento sull’urgenza di interventi strutturali: «La manutenzione delle scuole, la sicurezza della viabilità e la gestione dei servizi sovracomunali non possono più essere affrontate con risorse incerte o normative provvisorie. È il momento di dare stabilità agli enti locali e costruire insieme un modello di governance capace di affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali del nostro tempo».

Gandolfi (UPI): “È tempo di coraggio da parte delle istituzioni”

Il presidente UPI Pasquale Gandolfi, a conclusione dell’Assemblea, ha lanciato un messaggio chiaro: «Chiediamo alla politica coraggio. La legislatura non è finita: c’è ancora tempo per interventi legislativi organici che restituiscano alle Province stabilità, funzioni chiare e risorse certe». Gandolfi ha richiamato il valore delle Province nel PNRR, nella transizione digitale e nelle politiche giovanili, sottolineando anche il ruolo strategico nella sinergia con enti come Cassa Depositi e Prestiti, FiberCop e Open Fiber.

Pubblicato il 28 Novembre 2025
