San Martino a Cavaria: una domenica di festa tra tradizione, buon cibo e spettacoli per tutti

La tradizione torna a essere protagonista: domenica 9 novembre la Pro Loco di Cavaria, con il patrocinio del Comune, celebra la XXI edizione della Festa di San Martino, un evento attesissimo che animerà per tutta la giornata la piazza davanti al Municipio.

Si parte alle ore 9.00 con hobbisti in piazza e gonfiabili attivi fino a sera. Alle 11.00 spazio al benessere con la dimostrazione dedicata a “Che cos’è il Nordic Walking”.

Dalle 12.00 si alzano i profumi della tradizione con la cucina aperta e un ricco menù che propone polenta con baccalà, brasato d’asino, gorgonzola e tanto altro ancora. Ci saranno anche caldarroste e cioccolata calda preparate dall’asilo di Cavaria e da quello di Presezzo.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei sapori autentici (prenotazioni presso Fonderia Caffè). Inoltre la tettoia dove si pranzerà sarà addobbata coi disegni dei bambini delle elementari e degli asili del paese.

Nel pomeriggio la festa continua: alle 14.45 si terrà l’inaugurazione della panchina, dedicata ai volontari soci e amici della Pro Loco da parte dell’Amministrazione comunale, mentre alle 15.00 arriva uno dei momenti più attesi, la Sfilata Storica del Taglio del Mantello, con i figuranti di Castiglione Olona a riportare in scena il gesto di solidarietà di San Martino.

A seguire, dalle 16.00, spettacolo in piazza con i giocolieri per grandi e piccini e attrazioni gonfiabili per tutti.

Un’intera giornata per vivere insieme il senso di comunità e divertirsi in compagnia. La Festa di San Martino vi aspetta: tradizione, buon cibo e sorrisi, gli ingredienti perfetti per una domenica indimenticabile.