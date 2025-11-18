Varese News

Scontro in viale Aguggiari a Varese, ferito un motociclista di 19 anni

Incidente stradale tra un'auto ed una moto in corrispondenza dell'incrocio con via dei Carantani. Lo scontro si è verificato intorno alle 16.30 di martedì 18 novembre

Incidente stradale tra un’auto ed una moto a Varese, in viale Aguggiari, in corrispondenza dell’incrocio con via dei Carantani. Lo scontro si è verificato intorno alle 16.30 di martedì 18 novembre. Ad avere la peggio il motociclista, 19 anni, soccorso dai medici di Areu e trasportato in ospedale in ambulanza. Feriti anche due anziani, una donna di 75 e un uomo 82 anni, a bordo dell’autovettura coinvolta nell’incidente. Sul posto si sono portati diversi mezzi delle forze dell’ordine.

Pubblicato il 18 Novembre 2025
