Scontro tra due auto a Clivio: due feriti, uno è grave

L’incidente in via Cantello nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 18 novembre, intorno alle 17, a Clivio, lungo via Cantello, dove due auto si sono scontrate. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini di 54 e 85 anni.

L’intervento è stato coordinato dalla Soreu dei Laghi, che ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui due ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza l’area e i Carabinieri della Compagnia di Varese che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Uno dei due uomini è stato trasportato in ospedale in codice rosso, l’altro in codice giallo.

Seguono aggiornamenti

Pubblicato il 19 Novembre 2025
