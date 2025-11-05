Si è spento Sergio Caramella, figura storica dei commercialisti varesini
Uno dei più autorevoli esperti in gestione patrimoniale e contabilità. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 7 novembre alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio del Cimitero di Giubiano
Il mondo dei commercialisti varesini piange la scomparsa di Sergio Caramella, per molti anni punto di riferimento della categoria e presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Varese, incarico che ha ricoperto a partire dal 1973. Caramella, nato a Milano il 4 ottobre 1934, aveva 91 anni.
Professionista stimato e uomo di grande esperienza, ha lasciato un segno profondo non solo nell’ambito contabile e gestionale, ma anche nella vita economica e sociale della provincia. È stato promotore di molte iniziative professionali e culturali. Considerato uno dei più autorevoli esperti in gestione patrimoniale e contabilità, ha contribuito a formare generazioni di colleghi e a rafforzare la reputazione dell’Ordine varesino.
Sergio Caramella lascia la moglie Lorana e la figlia Greta. La salma è esposta presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Zanzi, in via Dandolo 11 a Varese. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 7 novembre alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio del Cimitero di Giubiano, sempre a Varese.
(foto: Associazione nazionale dottori commercialisti)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.