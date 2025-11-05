Si è spento Sergio Caramella, figura storica dei commercialisti varesini

Il mondo dei commercialisti varesini piange la scomparsa di Sergio Caramella, per molti anni punto di riferimento della categoria e presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Varese, incarico che ha ricoperto a partire dal 1973. Caramella, nato a Milano il 4 ottobre 1934, aveva 91 anni.

Professionista stimato e uomo di grande esperienza, ha lasciato un segno profondo non solo nell’ambito contabile e gestionale, ma anche nella vita economica e sociale della provincia. È stato promotore di molte iniziative professionali e culturali. Considerato uno dei più autorevoli esperti in gestione patrimoniale e contabilità, ha contribuito a formare generazioni di colleghi e a rafforzare la reputazione dell’Ordine varesino.

Sergio Caramella lascia la moglie Lorana e la figlia Greta. La salma è esposta presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Zanzi, in via Dandolo 11 a Varese. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 7 novembre alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio del Cimitero di Giubiano, sempre a Varese.

(foto: Associazione nazionale dottori commercialisti)