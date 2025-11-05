Varese News

Si è spento Sergio Caramella, figura storica dei commercialisti varesini

Uno dei più autorevoli esperti in gestione patrimoniale e contabilità. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 7 novembre alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio del Cimitero di Giubiano

Il mondo dei commercialisti varesini piange la scomparsa di Sergio Caramella, per molti anni punto di riferimento della categoria e presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Varese, incarico che ha ricoperto a partire dal 1973. Caramella, nato a Milano il 4 ottobre 1934, aveva 91 anni.

Professionista stimato e uomo di grande esperienza, ha lasciato un segno profondo non solo nell’ambito contabile e gestionale, ma anche nella vita economica e sociale della provincia. È stato  promotore di molte iniziative professionali e culturali. Considerato uno dei più autorevoli esperti in gestione patrimoniale e contabilità, ha contribuito a formare generazioni di colleghi e a rafforzare la reputazione dell’Ordine varesino.

Sergio Caramella lascia la moglie Lorana e la figlia Greta. La salma è esposta presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Zanzi, in via Dandolo 11 a Varese. La cerimonia di commiato si terrà venerdì 7 novembre alle ore 14.30 nella Sala del Commiato del Tempio Crematorio del Cimitero di Giubiano, sempre a Varese.
