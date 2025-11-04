Teatro senza copione: sul palco di Varese Sliding Door con i “SenzaTesto”

I SenzaTesto tornano in scena a Varese sabato 8 novembre alle ore 21.00 al teatro della Scuola Piccola England, con lo spettacolo di improvvisazione teatrale SLIDING DOOR. Senza un copione, gli attori daranno vita ad una storia unica, divertente e irripetibile ispirandosi agli spunti del pubblico.

Unica e irripetibile perché ambientazioni, intrecci e personaggi saranno tutti creati sul momento grazie alla folle fantasia ed alla tecnica degli attori. Proprio questa è la magia dell’improvvisazione teatrale: creare storie indimenticabili grazie ad ascolto, lavoro di squadra e voglia di divertirsi insieme.

Il titolo dello spettacolo rende omaggio a ‘Sliding Doors’, film cult degli anni ‘90 con Gwyneth Paltrow, dove il destino cambia per un solo istante. Anche sul palco de I SenzaTesto, un semplice evento farà divergere la trama in due direzioni parallele e imprevedibili. Come cambieranno le vite dei personaggi?

Per la prima volta, SLIDING DOOR sarà accompagnato da musica dal vivo e suoni di Emanuele Pescia, per un’esperienza ancora più immersiva.

Sabato 8 novembre

Teatro della Scuola Piccola England

via Stadio 38, Varese

Ingresso intero: 12€

Ridotto (under12, soci ISenzaTesto APS, over65): 8€

PROMOZIONE SPECIALE ‘EARLY BIRD 3×2’: Prenota entro giovedì 6 novembre per garantirti 3

biglietti al prezzo di 2

Info e prenotazioni a questo link