Vaccino anti-HPV gratuito per giovani dai 12 ai 26 anni: tre giornate promosse da ASST Sette Laghi

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, ASST Sette Laghi organizza tre giornate dedicate alla vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus (HPV), rivolte a ragazzi e ragazze dai 12 ai 26 anni che non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale.

Tre date per la prevenzione

Le giornate scelte per l’iniziativa sono il 15 e 22 novembre e il 13 dicembre 2025. In queste date, dalle 9 alle 15, sarà possibile accedere liberamente alla vaccinazione in sette sedi distribuite sul territorio della provincia: Arcisate, Gazzada, Laveno, Luino, Sesto Calende, Tradate e Varese.

Una scelta di salute pubblica

L’infezione da Papilloma Virus è tra le principali cause del tumore della cervice uterina, ma può essere efficacemente prevenuta con il vaccino. L’offerta gratuita del vaccino rappresenta un’opportunità importante per i giovani, anche maschi, che possono così proteggere sé stessi e contribuire alla riduzione della circolazione del virus nella popolazione.

Accesso libero per i non ancora vaccinati

Non è necessario prenotarsi: basta presentarsi in una delle sedi nei giorni indicati. L’iniziativa rientra in un più ampio impegno del sistema sanitario per promuovere la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione contro l’HPV.