Vaccino anti-HPV gratuito per giovani dai 12 ai 26 anni: tre giornate promosse da ASST Sette Laghi
L’infezione da Papilloma Virus è una delle principali cause del tumore al collo dell’utero, ma può essere prevenuta: ASST invita i giovani a vaccinarsi nelle tre giornate 15 e 22 novembre e il 13 dicembre
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, ASST Sette Laghi organizza tre giornate dedicate alla vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus (HPV), rivolte a ragazzi e ragazze dai 12 ai 26 anni che non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale.
Tre date per la prevenzione
Le giornate scelte per l’iniziativa sono il 15 e 22 novembre e il 13 dicembre 2025. In queste date, dalle 9 alle 15, sarà possibile accedere liberamente alla vaccinazione in sette sedi distribuite sul territorio della provincia: Arcisate, Gazzada, Laveno, Luino, Sesto Calende, Tradate e Varese.
Una scelta di salute pubblica
L’infezione da Papilloma Virus è tra le principali cause del tumore della cervice uterina, ma può essere efficacemente prevenuta con il vaccino. L’offerta gratuita del vaccino rappresenta un’opportunità importante per i giovani, anche maschi, che possono così proteggere sé stessi e contribuire alla riduzione della circolazione del virus nella popolazione.
Accesso libero per i non ancora vaccinati
Non è necessario prenotarsi: basta presentarsi in una delle sedi nei giorni indicati. L’iniziativa rientra in un più ampio impegno del sistema sanitario per promuovere la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione contro l’HPV.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.