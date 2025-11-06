Varese, accoglienza sotto la lente: “Lo Stato di abbandono” al centro dell’incontro pubblico del 14 novembre
Una serata per parlare del collasso del sistema accoglienza. Appuntamento alla Casa Parrocchiale Kolbe con Roberta Bettoni e Duccio Facchini
“L’accoglienza non è più una virtù”: con questo titolo provocatorio si apre la quattordicesima edizione dell’iniziativa “Migranti 14”, in programma martedì 11 novembre alle ore 18.30 presso la Casa Parrocchiale Kolbe di Viale Aguggiari 140. Un evento promosso dalla rete Azione – Liberazione Diritti per Tutti, che si propone come spazio di riflessione critica sulle politiche migratorie in Italia.
Ad aprire l’incontro sarà Gisa Legatti, seguita dall’intervento di Roberta Bettoni, responsabile della progettazione e sviluppo per la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, che dialogherà con Duccio Facchini, direttore della rivista Altraeconomia e autore dell’inchiesta “Lo Stato di abbandono”.
Il focus dell’incontro sarà il dato allarmante emerso negli ultimi mesi: oltre 50.000 persone hanno perso l’accoglienza nel solo ultimo anno e mezzo, a seguito di revoche decise dalle prefetture italiane. Una cifra che racconta un sistema al collasso, fatto di decisioni amministrative, procedure opache e marginalità crescente.
“Tra chi se ne va e chi è spinto fuori: inchiesta su un sistema al collasso” – recita il sottotitolo dell’iniziativa, che punta i riflettori su un fenomeno spesso invisibile ma che ha conseguenze drammatiche per migliaia di vite.
Un incontro pensato non solo per addetti ai lavori ma aperto a tutta la cittadinanza, per capire cosa sta accadendo nei centri di accoglienza, nelle strade e nelle vite delle persone migranti che cercano un futuro nel nostro Paese.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
