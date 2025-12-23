A Carnago un bilancio “oculato e prudente”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale di Carnago sul bilancio di previsione 2026 dell’ente, approvato in chiusura d’anno 2025

Approviamo il bilancio di previsione 2026-2028 anche quest’anno entro il 31/12 e per questo è doveroso un grande ringraziamento nei confronti di tutti i responsabili d’area e dei loro collaboratori per l’impegno e la dedizione dimostrati. È un bilancio improntato sul senso di responsabilità e che mantiene un atteggiamento oculato e prudente, in linea con il nostro modo di operare. È un bilancio solido che dimostra come questo Ente sia sano, che non fa debito

ma nello stesso tempo è pronto ad affrontare qualsiasi genere di imprevisto e a dare risposte concrete al territorio.

Sul fronte delle tasse l’Amministrazione ha scelto la strada della stabilità, non aumentando tutte le aliquote vigenti per Imu e Addizionale Irpef (esenzione fino a 9.999 euro di reddito) È previsto invece in aumento ragionevole di poco più del 5,5% per quanto riguarda la Tari (l’entrata passa da € 587.014 a € 620.000) causato purtroppo dall’aumento dei costi di smaltimento e dai costi per errato conferimento di rifiuti sul territorio da parte di incivili, un mal costume che l’Amministrazione sta cercando di arginare grazie alle strumentazioni messe a disposizione alla Polizia Locale.

Le entrate di parte corrente ammontano a € 5.095.193 in contrazione rispetto all’anno precedente (€ 5.466.934) caratterizzato da cospicue entrate una tantum derivate dall’attività accertativa Imu (€ 305.433) e dalla liquidazione di un fallimento (€ 217.594).

La spesa corrente prevista si attesta a € 4.908.569 di cui € 2.921.823 euro per acquisto di beni e servizi e € 1.108.542 per il personale dipendente. A questo importo si aggiunge la cifra di € 247.401,90 euro per il rimborso prestiti (solo quota capitale, la quota interessi già compresa nella spesa corrente ammonta a € 149.972,41 euro per un totale di € 397.374).

Il debito comunale è in continua e costante discesa da 6 anni e ciò ha permesso a questa Amministrazione di liberare importanti risorse per l’assunzione di nuovo personale, per far fronte all’aumento dei costi di alcuni servizi (ad esempio il trasporto alunni della scuola secondaria salirà da € 72.500 a € 122.500 ) e far fronte agli importi della spending review imposti dal governo (€ 36.627).

Un impegno significativo risulta essere la missione 12 riguardante il sociale, la cui spesa sfiora i 900.000 € (€ 894.734 per la precisione) e particolare attenzione viene data per interventi ai soggetti a rischio d’esclusione sociale (€ 188.638), per interventi per la disabilità (€ 129.600), interventi per infanzia e minori (€ 93.973) a cui aggiungere la spesa per servizi di assistenza ad alunni disabili ad personam (€ 182.000), interventi per asilo nido (€ 361.207).

Per quanto riguarda la spesa di investimento si attesta, al momento a € 1.000.338 ( oltre FPV di parte capitale per opere in corso per € 165.705). Segnaliamo la spesa di € 475.000 per interventi di adeguamento normativo VV.FF. per la scuola primaria, € 20.000 per manutenzione straordinaria verde pubblico, € 53.370 per asfaltature strade comunale. Sono inoltre in attesa di accoglimento di richiesta di finanziamento ministeriale interventi di riqualificazione

energetica per la scuola primaria per € 338.000 e per il Municipio per € 1.300.220.

Il 2026 inoltre vedrà l’apertura del nuovo polo 0-6 anni, un fiore all’occhiello per la nostra comunità e un nuovo ambiente educativo, dove far crescere i nostri bambini e che porterà successivamente ad un recupero delle area ora sede dell’asilo nido e della scuola materna.

Ma le sfide del 2026 non finiscono qui. Stiamo già lavorando per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità per rendere l’area feste più idonea e sicura per le nostre Associazioni e per redigere il nuovo PGT. Il lavoro da fare è molto, ma come è nostro costume lo affronteremo con impegno e responsabilità, sempre tenendo ben presente le necessità dei cittadini.

Lista Civica Vivere Carnago e Rovate

Ass. Bilancio

F.to Carlo Carabelli