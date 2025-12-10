Varese News

A Carnago una camminata solidale per raccogliere cibo per il Canile di Uboldo

Appuntamento per sabato 13 dicembre alle ore 15.50 per l’iniziativa solidale aperta a tutti. Non è necessario partecipare alla camminata per contribuire

13 Dicembre 2025

Il Gruppo di Cammino Carnaghese GCC San Martino trasforma la camminata del sabato in un gesto di solidarietà. Sabato 13 dicembre, alle 15.50, al parchetto di via Svevo a Carnago – punto di ritrovo abituale del gruppo – sarà possibile donare cibo per cani da destinare al Canile di Uboldo, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello per far fronte a una situazione di difficoltà.

L’iniziativa è aperta a tutti: non è necessario partecipare alla camminata per contribuire. Chiunque potrà presentarsi all’orario indicato portando alimenti per i cagnolini ospitati nella struttura. Il materiale raccolto verrà poi consegnato personalmente dal gruppo GCC San Martino, che porterà gli aiuti direttamente al canile.

«Vi aspettiamo numerosi per una gentilezza nei confronti dei nostri amici a quattro zampe», spiegano gli organizzatori, invitando la comunità a partecipare a questo semplice ma importante gesto di attenzione verso gli animali in difficoltà.

“Ogni scatoletta è vita, siamo rimasti senza cibo”: l’appello dal canile di Uboldo

