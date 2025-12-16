A Inarzo notte di Natale per grandi e piccini

Varese News

Una Notte di Natale pensata per tutta la comunità, nel segno della tradizione, dell’incontro e della gioia condivisa. La Santa Messa della Vigilia sarà celebrata mercoledì 24 dicembre alle ore 18

Natale 2025

Anche quest’anno la magia della Vigilia torna ad accendersi nel cuore di Inarzo con un appuntamento ormai diventato tradizione. La Pro Loco, il Sindaco e gli Amministratori invitano tutta la cittadinanza, grandi e piccoli, a ritrovarsi mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 21 sul piazzale della Chiesa per il consueto scambio di auguri davanti al falò.

La serata sarà accompagnata dai sapori tipici delle feste, con vin brulé, cioccolata calda e panettone, per vivere insieme un momento di convivialità e condivisione che rafforza il senso di comunità.

Grande attesa soprattutto per i più piccoli: Babbo Natale farà il suo arrivo per consegnare i doni ai bambini. I genitori che desiderano far recapitare un regalo ai propri figli dovranno confezionarlo esclusivamente utilizzando il sacchetto ufficiale, disponibile presso la Scuolina dell’Infanzia don U. Bassi e gli Uffici comunali. I regali dovranno essere consegnati entro sabato 20 dicembre.

La Parrocchia ricorda inoltre che la Santa Messa della Vigilia sarà celebrata mercoledì 24 dicembre alle ore 18.

