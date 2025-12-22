A Leggiuno chiude per lavori l’ufficio postale: riapertura prevista a giugno 2026

Importanti novità in arrivo per i servizi postali e burocratici di Leggiuno. Poste Italiane ha annunciato che, a partire dal prossimo 8 gennaio 2026, l’ufficio postale del paese rimarrà chiuso per un profondo intervento di ammodernamento. I lavori mirano a migliorare la qualità dell’accoglienza e l’efficienza dei servizi attraverso una completa riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi ergonomici e il potenziamento del comfort ambientale.

La ristrutturazione rientra nel piano strategico “Polis”, l’iniziativa lanciata da Poste Italiane per favorire la coesione territoriale e superare il divario digitale nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo è trasformare gli uffici postali in hub multiservizi, rendendo l’accesso alle prestazioni della Pubblica Amministrazione più semplice e veloce per i cittadini che vivono fuori dai grandi centri urbani.

Una volta terminati i lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine di giugno 2026, l’ufficio di Leggiuno cambierà volto. Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari e assicurativi, gli utenti potranno richiedere documenti INPS e ottenere certificati anagrafici e di stato civile direttamente allo sportello. Inoltre, nel corso del 2026, la sede sarà abilitata anche alla gestione delle pratiche per il rilascio del passaporto, evitando così ai residenti inutili spostamenti verso i commissariati.

Per ridurre al minimo i disagi durante il periodo di chiusura, Poste Italiane assicurerà la continuità dei servizi presso l’ufficio postale della vicina Monvalle. La sede di riferimento temporanea sarà operativa nelle giornate di martedì e giovedì, con orario dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato mattina fino alle 12.45. Con questa iniziativa, l’azienda conferma la propria capillarità sul territorio e l’impegno nel rispondere alle esigenze dei piccoli centri.